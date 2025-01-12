Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Akpınar Köyü yakınlarında, Deniz Akça'nın kullandığı 45 AAT 013 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa Akça, üzerinde bulunduğu metal parçanın kırılması sonucu traktörden düşerek karayoluna savruldu. Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaptığı kontrollerde Mustafa Akça'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa Akça’nın cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.