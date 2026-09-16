İnegöl’de özellikle acil sağlık hizmetlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti sunulması amacıyla hastanenin hekim kadrosu güçlendirildi. Yapılan son atamalar kapsamında 29 pratisyen hekim İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapmak üzere atandı.

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte Acil Servis’in hekim kadrosunda önemli bir takviye sağlanmış oldu. Özellikle gün içerisinde hasta yoğunluğunun arttığı dönemlerde yeni hekimlerin görev yapmasıyla birlikte muayene süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.



İnegöl Devlet Hastanesi, ilçenin yanı sıra çevre mahalle ve yerleşimlerden gelen vatandaşlara da acil sağlık hizmeti sunuyor. İlçenin nüfusu ve hastanenin hizmet verdiği bölgenin genişliği nedeniyle Acil Servis’te dönem dönem yoğunluk yaşanabiliyor.

Gerçekleştirilen 29 pratisyen hekim atamasının ardından Acil Servis’teki insan kaynağının güçlendirilmesiyle birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması ve vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi amaçlanıyor.

29 yeni hekimin göreve başlamasıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlamış olacak. Atamanın, ilçedeki acil sağlık hizmetlerinin kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.