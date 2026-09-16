Sultan Su İnegölspor, Karacabey Belediyespor maçı öncesinde taraftarların stadyuma girişine ilişkin açıklama yaptı.

Maraton tribününün kullanıma kapatılması nedeniyle taraftarların, protokol tribününün sağ ve sol bölümündeki C ve D bloklara sınırlı kontenjanla alınacağı bildirildi. Karşılaşma günü ise protokol tribünü çevresinde sınırlı sayıda bilet satışının yapılacağı belirtildi.

KOMBİNE SAHİPLERİ BİLET SORUNU YAŞAMAYACAK

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre kombine satışları ise devam edecek. Kombine sahibi taraftarlar, maç günü uygulanacak sınırlı bilet satışından etkilenmeden karşılaşmaları stadyumdan takip edebilecek.

Kombine almak isteyen taraftarların 0 (533) 776 51 52 numaralı telefon üzerinden kulüp müdürüne ulaşarak kombinelerini temin edebilecekleri bildirildi.

2026-2027 SEZONU KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDI

Sultan Su İnegölspor Kulübü tarafından 2026-2027 sezonu için belirlenen kombine fiyatları da açıklandı.

Protokol kombinesi 200 bin TL, VIP A 30 bin TL, VIP B 20 bin TL, C ve VIP D kombine fiyatları ise 10’ar bin TL olarak belirlendi.

MARATON TRİBÜNÜ YIKILACAK, PORTATİF TRİBÜN KURULACAK

Sultan Su İnegölspor tarafından yapılan açıklamada, maraton tribününün yıkılmasının ardından aynı bölgeye portatif tribün kurulması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Tribün yıkımı sonrası portatif tribün yapımına başlanacak. Ancak bu bir süreç. Yakın tarihte tribünün hazır hale gelmesi zor görünüyor. Bu nedenle taraftarlarımızı kombine almaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

YENİ STADYUM İHALESİNDE GELİŞME VAR

Yeni stadyum projesine ilişkin de bilgi veren Sultan Su İnegölspor, ihale süreciyle ilgili gelişmeler yaşandığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni stadyum projemizin ihalesinde gelişme var. Konunun netleşmesini bekliyoruz. Gerekli açıklamayı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Bu sezonu mevcut şartlarda geçireceğiz.” ifadeleri yer aldı.