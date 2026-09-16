Yetki belgesi konusunda oluşan yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan bilgilendirmede, şirket adına oy kullanacak kişinin gerekli yetkilendirme işlemlerini tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.

“YETKİ BELGESİ SANDIKTAKİ TERCİHİNİZİ BELİRLEMEZ”

“Seçim sürecinde üyelerimizin doğru bilgiyle hareket etmesini önemsiyoruz. Şirketiniz adına oy kullanabilmek için gerekli yetki belgesinin düzenlenmiş olması gerekiyor. Ancak yetki belgesinin düzenlenmiş olması, sandıktaki oyunuzun tercihini belirlemez. Sandıkta tercih sizindir; istediğiniz adaya oyunuzu verebilirsiniz.”

Seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından üyelerin yetkilendirme işlemleri ile sandıktaki oy tercihini birbirinden ayrı değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, hazırlanan bilgilendirme çalışmasının bu konudaki tereddütleri gidermeyi amaçladığı belirtildi.

Uğurdağ adına hazırlanan açıklamada ayrıca, “Üyelerimizin seçim sürecine ilişkin herhangi bir yanlış anlaşılma yaşamamasını ve iradelerini sandığa özgürce yansıtmalarını önemsiyoruz. Yetki belgesi şirket adına kimin oy kullanacağını belirleyen süreçle ilgilidir; sandıktaki tercihinizi belirleyen bir unsur değildir.” ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme çalışması, “Sandıkta tercih sizin. İstediğiniz adaya oy verebilirsiniz.” Mesajıyla tamamlandı.