İnegöl tarihinin en büyük tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi mahkemeye çıkarıldı. Kendileri hakkındaki iddialara cevap veren zanlılardan birçoğu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı isimler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, şantaj, insan ticareti gibi birçok suça karıştığı iddia edilen Terkinler Çetesinin yargılanmasına devam ediliyor. Çete lideri olduğu öne sürülen Nazi T. ve yakın ekibi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan Adliye sarayına götürülürken gözyaşlarına hakim olamayan G.Y’nin tedbir amaçlı alınanlar listesinde olduğu öğrenildi. Çeteye ait firmada muhasebeci olarak çalışan bir işçi olan G.Y’nin finans hareketlerine hakim olması nedeniyle gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

İfadelerinin alınması üzerine hakim karşısına çıkarılan G.Y., kendisinin bir işçi olduğunu, verilen görevleri yapmanın dışında bir şey yapmadığını söyledi. Yapılan savunmayı dinleyen mahkeme heyeti, G.Y.’nin tutuksuz yargılanmasına hükmederek serbest bıraktı.