Başakşehir Belediyesi bünyesinde kurulan BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2021 yılı Sivil Savunma Günü kurulan Başakşehir bu zamana kadar binlerce Başakşehirliyi eğitirken kendi bünyesindeki ekipleri de AFAD’tan eğitim aldı. Bünyesine yeni katılan ekipler ise bugün gerçekleştirilen sınavı başarı ile tamamlayarak Türkiye’nin her yerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya hak kazandı. Sınavda hazırlanan senaryoya göre yaşanan bir depremden dolayı enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Merkezden hazırlanarak yola çıkan BAŞAKAY ekipleri, afetin yaşandığı alana gelerek ön tespitte bulundu. Ardından çadırlar kurularak çalışmalara başlandı. Senaryo gereği enkaz altında kalanlar kurtarıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan BAŞAKAY, AFAD’ın akreditasyonunu tamamlamış oldu. 30 kişilik BAŞAKAY ekibinin katıldığı, AFAD Bursa ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen akreditasyon sınavından tam not alarak sınavı başarıyla tamamladı. Böylede BAŞAKAY ekipleri muhtemel afet durumlarında 12 saate kadar afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yürütecek.