Bursa'da kaybolan 2,5 yaşındaki Emir G. için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ekiplerin yoğun çabasıyla başarıyla tamamlandı. Sağlıklı şekilde bulunan küçük Emir, ailesine teslim edildi.

124 persone, 24 araç görev aldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, Emir'e ulaşmak için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Operasyonda Bursa AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ,Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri katıldı. Toplam 124 personel ve 24 aracın katıldığı çalışmalarda drone, İHA, termal drone, ATV ve arama köpekleri kullanıldı. Ekipler, arazide farklı noktalarda arama yaparak küçük Emir'e ulaşmak için seferber oldu.

Emir sağlıklı şekilde bulundu

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Emir G. sağlıklı şekilde bulundu. Küçük çocuğun bulunmasının ardından ailesine teslim edilmesiyle bölgede büyük sevinç yaşandı.

AFAD'tan STK'lara teşekkür

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma operasyonuna destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, Bursa AFAD'ın yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, , AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekiplerinin çalışmalara katkı sunduğu belirtildi.

AFAD, Emir'in sağlıklı şekilde bulunarak ailesine kavuşturulmasında görev alan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, Emir ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.