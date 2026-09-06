Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlik, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Program Büyükşehir Bando Takımı’nın konseriyle başlarken, oyun alanları, gökyüzü çadırı ve çeşitli atölyeler çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Şenlikte sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu ve Kahoot yarışması da büyük ilgi gördü. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından Karagöz-Hacivat gölge oyunu ise çocukların kahkahaları eşliğinde sahnelendi. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte gün boyunca renkli ve neşeli görüntüler yaşandı.

Nilüferliler, çocuklara yönelik düzenlenen şenlik nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.