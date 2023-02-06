Kahramanmaraş'da meydana gelen depremin ateşi İnegöl'e düştü.
İshakpaşa cami çay ocağı işletmecisi Faik Gültekin'in kızı ziyaret için Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesine annesine giden İnegöllü Zeynep Şevval Gültekin'in enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Özel okulun sosyal medya hesabında şu ifadeler kullanıldı; "6 Şubat 2023 tarihinde pazarcık merkezli meydana gelen depremde 11. Sınıf öğrencimiz Zeynep Şevval Gültekin vefat etmiş. Hayatını kaybeden öğrencimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.".