Balıkesir Türk Müziği Korosu’nun Bodrum Şehit Serkan Göker İlkokulu yararına Bodrum’da gerçekleştirdiği “Bahar Şarkıları” konseri sanatseverlerden tam not aldı.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Turgutreis Belediye Konservatuvar Derneği Başkanı Fahire Bilgehan, Bodrum Şehit Serkan Göker İlkokulu Müdür Yardımcısı İlkay Atbin’in yanı sıra konserde eserlerinden örnekler sunulan Balıkesir Musiki Derneği Onursal Başkanı bestekâr Sıtkı Sahil de izleyiciler arasında yer aldı.

Program Balıkesir Musiki Derneği Onursal Başkanı bestekâr ve hoca Sıtkı Sahil, Turgutreis Belediye Konservatuvar Derneği Başkanı Fahire Bilgehan ve Şehit Serkan Göker İlkokulu Müdür Yardımcısı İlkay Atbin’in açılış konuşmaları ile başladı.

Sanatseverlerin unutulmaz bir akşam yaşadığı Prof. Dr. Oktay Keskin’in sunumuyla düzenlenen konserde, Sanat Yönetmeni Koro Şefi Atik Sahil’in yönetiminde şarkılarını seslendiren ve Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgül Bulca’nın da yer aldığı koro dinleyicilerden büyük alkış aldı.