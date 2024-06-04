Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu’nda halkalanan bülbül, Sahra Altı Afrikası’nda bulunan ülkelerde kışladı, üremek için yeniden Ormanya’ya geri döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kuş halkalama istasyonu kuruldu. Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu’nda 28 Ağustos 2023’de halkalanan bir bülbül (luscinia megarhynchos), tam 9 ay sonra tekrar ağlarda yakalandı. Küçük kuş, sadece 22.5 gram ağırlığında olmasına rağmen her yıl Sahra Altı Afrikası’nda bulunan Etiyopya, Gana, Kamerun, Kenya gibi ülkelerde kışlıyor ve 7 bin 500 kilometre boyunca kanat çırparak üremek için tekrar Ormanya’ya geri dönüyor.

Ormanya’nın farklı bölümlerine kurulan 27 halkalama noktası veteriner hekim, biyolog ve lisanslı kuş halkalamacılar ile birlikte düzenli olarak kontrol ediliyor. Özel halkalarla kayıt altına alınan türler, uluslararası sisteme dünyanın diğer bölgelerinde de bulunan halkalama istasyonuna yolları düştüğünde halka numarasına bakılarak, hangi tarihte hangi istasyonda halkalandığı, bilgileri ve göç rotası belirlenmiş oluyor.