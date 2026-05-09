Atlas Okyanusu’nda seyir halinde bulunan MV Hondius isimli kruvaziyerde görülen hantavirüs salgınıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, bazı yolcuların da virüse yakalanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

"HERKES ÖLEN ADAMIN KARISINA SARILIYORDU"

Geziye katılan YouTuber Ruhi Çenet, kruvaziyerde yaşanan süreci İngiliz basınına değerlendirdi. Çenet, 12 Nisan’da gemi kaptanının 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun yaşamını yitirdiğini anons ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"12 Nisan’da gemi kaptanı, gemide 70 yaşında Hollandalı bir adamın öldüğünü duyurdu. Çok trajik bir olay olduğunu ancak ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını söyledi. Şimdi bunun doğru olmadığını biliyoruz. Herkes ölen adamın karısına sarılıp onu teselli etmeye çalışıyordu. İnsanlar sadece eşini kaybettiği için ona destek olmak istiyordu. Çok iyi ve nazik bir insandı ama belki de insanların ona bu kadar yakın olması doğru değildi."

Çenet, ölüm haberine rağmen gemide günlük akışın değişmeden sürdüğünü dile getirdi. Açık büfe yemeklerin, grup etkinliklerinin, konferansların ve toplantıların devam ettiğini aktaran Çenet, yolculara durumun ciddiyeti hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Çenet, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Haberi duyunca herkes üzüldü ama normal hayatımıza devam ettik. Birlikte oturup sohbet ediyorduk. Yemekler birlikte yeniyor, açık büfeye gidiliyordu. Yolcular arasında virüsün yayılıyor olabileceğinden kimsenin haberi yoktu.

Grup etkinlikleri devam etti. Yıldız gözlemleri, egzersiz dersleri, kuş fotoğrafçılığı etkinlikleri, konferanslar ve günlük toplantılar sürdü. İnsanlar sürekli birbirine çok yakın oturuyordu. Sonradan düşününce, virüs ihtimali varken bu kadar yakın temas oldukça korkutucu geliyor."

Ruhi Çenet, gemiden inerken eşini kaybeden kadının yürümekte zorlandığını fark ettiğini de anlattı. Kadının Johannesburg’da hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Gemide yeterli önlem alınmadığını savunan Çenet, şu ifadeleri kullandı:

"El dezenfektanları vardı ama insanlar maske takmıyordu. Gemide sadece bir doktor vardı ve sürekli meşguldü çünkü birçok kişi kendini iyi hissetmiyordu. İlk başta bunun deniz tutması olduğu düşünüldü.

Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. İkinci ölümden sonra gemide bir virüs olduğu daha net anlaşılmaya başlandı ama o noktada artık çok geçti. Bize yeterince bilgi verilmedi ve yaklaşık 12 gün boyunca ciddi bir önlem alınmadı."

Çenet ayrıca, geminin uğradığı izole bölgelerde yaşayan topluluklar için de endişe duyduğunu dile getirdi.

"13-14 Nisan tarihlerinde Tristan da Cunha’ya gittik ve karaya çıktık" diyen Çenet, "İnsanlar farkında olmadan virüsü taşıyor olabilirlerdi. Adada yaşayan insanları riske atmış olabiliriz. Bu düşünce beni en çok üzen şeylerden biri" ifadelerini kullandı.