Aydınlı, çalıştaydan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduklarını ifade ederek, gençlik alanında sahada aktif çalışmalar yürüten kurumların sürece dahil edilmemesini eleştirdi.

AGD İnegöl İlçe Başkanı Eyüp Aydınlı, dernek olarak İnegöl’ün birçok mahallesinde temsilciliklerinin bulunduğunu, ortaokul öğrencilerine yönelik farklı noktalarda haftalık Kaşif Buluşmaları gerçekleştirdiklerini ve lise öğrencilerine yönelik birçok okulda temsilcilikleriyle faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Anadolu Gençlik Derneği olarak, İnegöl Belediyesi tarafından bir gençlik çalıştayı düzenlendiğini maalesef sosyal medya üzerinden öğrenmiş bulunuyoruz.

Gençlik için gecesini gündüzüne katan; İnegöl’ün birçok mahallesinde temsilciliği bulunan, ortaokul öğrencilerine yönelik farklı noktalarda haftalık Kaşif Buluşmaları gerçekleştiren, lise öğrencilerine yönelik birçok lisede temsilcilikleriyle çalışmalar yürüten bir teşkilatız.

Aralık ayında liseli gençlerimize yönelik Türkiye genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi Sınavı’nı İnegöl’de yüzlerce gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ortaokul düzeyinde Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla bir sınav programı düzenlendi.

Türkiye genelindeki bütün üniversitelerde teşkilatlanması bulunan bir gençlik derneğinin mensupları olarak ifade etmek isteriz ki; keşke bizler de bu çalıştaya davet edilseydik. Bunu söz almak, görünmek ya da ön plana çıkmak için değil; “Gençliğimizi nasıl daha faydalı, ahlaklı, bilinçli ve donanımlı hale getirebiliriz?” sorusuna katkı sunmak için isterdik.

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın gençlik için son nefesine kadar nasıl mücadele ettiğine şahidiz. Hocamızın bizlere emaneti olan Milli Gençlik Vakfımız ve Anadolu Gençlik Derneğimiz, aynı inanç, aynı istikamet ve aynı kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

İnegöl’de gençlerle doğrudan iletişim halinde olan birçok sivil toplum kuruluşunun bu çalıştaya davet edilmediğini görmekteyiz. Sadece birkaç kurum, birkaç lise öğrencisi, üniversite öğrencisi ve akademisyenin katılımıyla yapılan bir çalıştaydan, İnegöl gençliğini bütünüyle kapsayan sağlıklı ve gerçekçi bir rapor çıkması mümkün değildir.

Gençlik çalışmaları, sahada gençlerle birebir temas kuran tüm kurum ve kuruluşların ortak aklıyla yürütülmelidir. Bizler, Anadolu Gençlik Derneği olarak İnegöl gençliği adına yapılacak her hayırlı çalışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."