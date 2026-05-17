Bursa Merinos Sahası’nda oynanan mücadelede İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, güçlü rakibi karşısında sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Çelik, takımın maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyduğunu belirterek, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Sezai Çelik yaptığı açıklamada, “İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımımız bugün Bursa’da Merinos Sahası’nda oynanan maçta güçlü rakibine karşı çok üstün bir futbol oynamalarına rağmen hakemlerin aleyhimize çok kötü bir yönetim gösterdikleri maçta 0-0 berabere kalarak bir puana razı olduk” ifadelerini kullandı.