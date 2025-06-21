13-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen liman ziyareti kapsamında Türk savaş gemisi, Sri Lanka’nın başkentinde çeşitli temas ve faaliyetlerde bulundu.

Ziyaret, TCG Büyükada’nın Langkawi Uluslararası Denizcilik, Uzay ve Havacılık Fuarı’na katılımı sonrasında planlanan seyir rotası çerçevesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında gemiye, 18 Haziran’da Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi tarafından uğurlama ziyareti yapıldı.

Ayrıca TCG Büyükada, liman ziyareti süresince Sri Lanka Donanması’na bağlı SLNS Gajabahu fırkateyniyle ortak eğitim faaliyetleri de düzenleyerek iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini pekiştirdi. Bu etkileşim, denizcilik alanındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağladı.