Gerçekten şu sosyal medya olayı oldu olası herkes bir ahkam kesme, bilgiçlik taslama ve ukalaca laflar etmekte adeta yarış içindeler. Hani güzel bir söz var ya: “Ağzı Olan Konuşuyor”

Bunlardan biri de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli Darıcı İlçe Başkanı Cevat Demircan.

Öncelikle Sayın Demircan’ın Sosyal Medya paylaşımında ki yazısını aktararak yazıma başlamak istiyorum:

“Selanik’ten gelenler gitsin diyorlar. İyi güzel, ama ilk işe Gürcistan’dan gelenler ile başlayalım. Hemen yollayacağız! Sınırlara da mayınları döşeyelim. TC’li oldu, oy kullandı ev, iş, düzen kurdu. Gitmezse bizim gibi vergi ödesin. Bakalım duruyorlar mı? Yan gelip yatıyorlar misafirlik bitti.”

Böyle bir açıklamayı yapan bir siyasi parti temsilcisine yakışıp yakışmayacağı konusunda ben bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten çok değerli dostum İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar kardeşim kendilerine güzel bir cevabı yazısını gazetemiz aracılığı ile bir açıklama yaptı.

Şimdi ben de BTP Darıca İlçe Başkanına bir cevap vermek istiyorum:

Türkiye de yaşayan hangi ırktan, hangi kültürden ve etnik gruptan olursa olsun, “BEN TÜRKÜM” diyen herkes bizim vatandaşımızdır. Şayet Gürcü gitsin, Çerkez gitsin, Laz gitsin Bulgar göçmeni ve şu bu göçmeni gitsin demeye kalkarsak ülkede ciddi bir kaos ortamı yaratmış olursunuz.

Bu ülkede sadece saydığımız ve sayacağımız etnik kökenli gruplar dışında Rum’u, Ermeni’si Yahudi’si gibi çeşitli din ve milletlere mensup vatandaşlarında bu ülkede T.C. kimliği taşımakta ve ben Türk’üm diyerek yaşamaktadırlar.

Kaldı ki sayın Demircan’a tavsiyem Çanakkale şehitleri temsili mezar taşlarında yazılı şehitlerin isimlerini ve nereden geldiklerini hangi ırka ait olduklarını bir okuyuversin. Bu topraklar için Kurtuluş savaşında cansiperane savaşmış ırkı ve inancı ne olursa olsun onlar bizim başımızın tacıdır.

Kaldı ki kendini Türk gören her ırktan kişi bizim kardeşimiz ve vatandaşımızdır.

Irkçılık gibi bir kavram siyasi bir partiye yakışmayan bir tutumdur. Ben sormak istiyorum: “Sayın Demircan, bu talihsiz açıklama ile acaba size kim oy verecek?” Siyasi partiler her ırktan ve milletten oluşan bir toplumda o ülkenin kimliğini taşıyanlardan seçim zamanı oy almak mecburiyetinde olduğunuzu sakın unutmayın.

Ve böylesine talihsiz açıklamalarda da bulunmayın!