AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, dosyaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından milyarlarca lira bağış toplayan Haluk Levent ve dernek hakkındaki iddialar, 2024 yılında MASAK’a yapılan ihbarla gündeme geldi.

Bazı bankalar, AHBAP Derneği ile bağlantılı Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’e ait hesaplardaki işlemlerin nitelikli dolandırıcılık şüphesi taşıdığı gerekçesiyle ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Mali incelemelerde kaynağı belirsiz para transferleri, “borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için" gibi dikkat çekici açıklamalara rastlandı.

TELEFONLAR 1 YILDAN FAZLA DİNLENDİ

KOM Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi, 1 yılı aşkın bir süre bu telefon dinleme tedbiri uygulandı ve soruşturmanın startı 2025 yılı başlarında verildi.

600 MİLYON LİRALIK ÇEK

Haluk Levent'in AHBAP Derneği’nin kasasını kendi şahsi harcamaları için kullanarak, Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.

MASAK raporunda, 21 Haziran 2024’ten itibaren Yeliz Kaya adına 61 milyon, 17 milyon ve 3 milyon 221 bin dolar gibi farklı tutarlarda çekler düzenlenerek toplam 280 milyonluk para çıkışı yapıldığı belirtildi.

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada dikkat çeken bir detay da Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil arasındaki WhatsApp mesajları oldu.

“YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK"

Berkant Acil'in "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı numaraya 29 milyon bedelli bir çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması durumunda ödeme gerçekleştirileceğine dair ekran görüntüsü gönderdiği belirlendi. Levent’in kardeşine "Haluk Son8" kayıtlı numaradan "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" dediği görüldü.

“ÇEKLERİ YAPTIKLARIYLA BİLDİRECEĞİZ”

Öte yandan Acil'e "Zodiac" isminde yabancı bir telefon numarasından yazılan mesajda ise tehdit içeren şu ifadeler yer aldı:

"Beko telefona cevap ver. Önemli mevzu. Benim bir şeyi okumama gerek yok o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz."

“YARIN BU İŞİ BİTİRSİN”

Berkant Acil'in ise "Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim" dediği, Zodiac'ın ise, "O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın” yazdığı öğrenildi.