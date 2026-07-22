Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alınmış, ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı.

Şüpheli Bulut, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Doruk Bulut, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.