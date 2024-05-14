İnegöl Wobilimo AVM yönetiminin daveti üzerine İnegöl'e gelen Spor Yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını yorumlarken, Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım hakkında ilk kez konuştu.

Açıklama yapan Ahmet Çakar, "Eğer dünya çapında 100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon. Önce Fener yenecek sonra gidecek Galatasaray Konya'da yenilecek. Çok imkansız mı? Hayır, futbolda imkansız diye bir şey yok. Sanırım sizde değerlendirirsiniz. Ya ne kahini? Kelin merhemi olsa kendi başına sürer diye bir laf var. Biz öyle geldik. Bir takım Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütü 10 yıl arka arkaya şampiyon olamıyor, hayatın akışına terstir. Yani arka arkaya mesela yazı tura atıp da 10 defa yazı gelebilir mi? Teorik olarak gelebilir ama bir tuhaflık var işte 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11'e giriyoruz. Doğru mu söylüyorum?" dedi.



Umrumda değil

Aziz Yıldırım adaylığı sorusuna ise Çakar, "Dün akşam öğrendik ki Aziz Yıldırım aday. Ali Koç arasında çok büyük bir rekabet olur. Hatta ilerleyen günlerde iş bel altına da girebilir. Yani bel altı derken iftiralar, ne bileyim eski hesaplaşmalar falan sevmediğim işler. Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe'nin içinde o zaman anlayabilirim. Fenerbahçe için millet birbirini kandırır. Sana vereceğim başkanım der, 50 kişilik bir grup örnek, burada Fenerbahçe burada onun oyu varsa, burası için konuşmuyorum.Yani şu anda şu kazanır net diyemiyorum. Ha gönlümden kimi kazanmasını istiyorsun derseniz umurumda değil. ben Fenerbahçeli değilim çünkü." şeklinde cevap verdi.



İNEGÖL'E ÖVGÜ

İnegöl'e övgüler yağdıran Çakar, "Gurur duydum Türkiye'nin mobilya sektörü, kalbi insanlar ekmek yiyor. Hatta sevgili belediye başkanımızın... belki bir 5.000 kişi daha gelse onlar da ekmek sahip olacak. Buradan ihracat Avrupa ülkelerine. Türkiye'nin her yerine yapılmış dağıtımları duydum, gördüm. Gurur duydum. Bu bina 125 tane şey varmış. Varmış derken ben size anlatıyorum. Siz zaten biliyorsunuz. Tertemiz şu genişliğe bak. Bu güzellik ne? Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne... dünyaca ünlü markaların satışı. Ben böyle geniş AVM Türkiye'de hiç görmedim. İçi pırıl pırıl. Tebrik ediyorum kimin emeği geçmişse. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu.