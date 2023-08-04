Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret edip, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Esnaf ve vatandaşlarla hoş sohbetler gerçekleştiren Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri aşkıyla hizmet üreterek, şehri daha iyi noktalara taşıdıklarını söyledi.

Kocasinan’a daha konforlu ve işlevsel modern pazar yerleri kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’ndeki pazar yerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Onlarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kocasinan için büyük bir değişim hamlesi başlattıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “İlçemizdeki pazar yerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Bunlardan biri olan Yenişehir Mahallesi’ndeki modern pazar yeri ve tesisimiz, 3 yıla yakındır hemşehrilerime hizmet vermektedir. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Her ziyaretimizde esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyetlerini duymak bizleri mutlu etti. Hemşehrilerime her zaman en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Kayseri aşkıyla hizmet üreterek, şehri daha iyi noktalara taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten pazar esnafı ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.