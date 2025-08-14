Özgür Özel'in AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıldönümü'nde "Hediyem var." açıklamasının ardından tüm gözler bugün yapılan açıklamalara çevrilmişti. Kameralar karşısına geçen Özgür Özel AK Partili olarak bilinen Avukat Mücahit Birinci ile ilgili iddiaları ortaya attı. Özel konuşmasında Murat Kapri ile görüşmeye giden Mücahit Birinci'nin yalan ifadelerden oluşan bir metni imzalamasını ve bunun karşılığında ayrıca 2 milyon dolar istediğini öne sürdü. Ankara'yı karıştıran bu açıklamaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca jet soruşturma açıldı. Mücahit Birinci'nin iddialara yönelik ne diyeceği ise merak konusuydu. Sosyal medya hesabından Özel'e cevap veren Mücahit Birinci "Şimdi savcılığa gidiyorum, hodri meydan." çıkışı yaptı.

İşte Birinci'nin Özel'e "Özgür Efendi" diyerek seslendiği paylaşımda şu sözlere yer verildi:

Özgür efendi; 1- Ulan bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk subuk konuştuğunda doğru dürüst iş adamı nasıl olacak? 2- Al bak vekaletim burada. Adam gelmiş vekaletini vermiş, görüşmeye gitmişim, sonra bana bazı şeyler anlatmış, onları somutlaştıramadığını gördüğümde görüşmeyi sona erdirmişim. Görüşme süresi gir çık 20 dakika. Bu arkadaş da vekalet ilişkisini sona erdirmiş. Ne iddia ettiğin gibi görüşmede para konuşulmuş ne kuruş alınmış. Mesleğimi yaparken sana mı soracağım!? 3- Madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmeden sonra şahıs gitti 4. itiraf ifadesi verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi? Kardeşim 4. İfadeni veriyorsun benden bahsetsene. Bu olayları anlat neden anlatmıyorsun?Çıkamayınca aklına mı geliyor bunlar? Yer mi millet bunları? Adliyeye gelip sayfalarca ifade ver bunlardan hiç bahsetme, sonra aydınlan, git Tekirdağ'da şikayette bulun. 4- Özgür Efendi, adamınız firari Emrah Bağdatlı'nın Kapki ile ilgili X'lerini oku, nasıl "sahtekar", nasıl "uydurukçu bi adam" olduğunu birinci elden anla... 5- Bence bu basın toplantınla sen, yeni itirafçı olanlara veya olacaklara engel olmak istiyorsun. Ön almak istiyorsun. Ama çorap söküğü gibi geliyor. 6- Şimdi gidiyorum savcılığa ifademi vereceğim hodri meydan. İşin özeti ben de birşey var birşey anlatacak sandım ama görünce güldüm. Size söyleyince iftira bize deyince gerçek. Hadi bak işine! Tekrar söylüyorum, bugün Ekrem etkin pişman olsun, başım gözümle Özgür efendi... İletirsin...