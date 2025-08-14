İBB soruşturmasında yargılanan Murat Kapki, kendisinden rüşvet ve iftira talep ettiğini öne sürdüğü AKP’li avukat Mücahit Birinci’yi şikayet etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır .

Kamu oyuna duyurulur.''