Batılı anlamdaki ilk Türk romanı, “Mai ve Siyah” Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde ilk defa tiyatro eseri olarak sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, perdelerini Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri "Mai ve Siyah" oyunuyla açtı.



Halid Ziya Uşaklıgil’in yazdığı, Ceren Olpak’ın uyarladığı, emsalsiz bir klasik, muazzam bir başyapıt olan oyunun yönetmen koltuğunda Ece Okay oturuyor.

Gerçek hayat ile hayali arasında sıkışan ve giderek daralan iç dünyasında var oluş mücadelesi veren şair Ahmet Cemil’i eksene alarak Osmanlının son dönemlerine de ışık tutan oyunun; ışık tasarımı Ali Karaman, dekor tasarımı Cenk Oral, kostüm tasarımı Gökçe Şener, müzikleri Can Atilla, koreografisi Filiz Dursunoğlu imzası taşıyor.

İlk kez sahnelecek “Mai ve Siyah” oyununda, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Serdar Seçkin, Serkan Çetinkaya, Nazlı Ceren Argon, Çağrı Zora, Cansu Yılmaz, Nergiz Acar, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, Efecan Baştürk, Akif Oktay, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Baran Balkanlar, İpek Abama, Emre Yaşa, Fatih Kasap, Zeynep Yılmaz, Nilay Çalamak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Başak Cemre Gürbüz rol alıyorlar.

Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı “Mai ve Siyah”, romantizmin modernizm ile tanıştığı bir roman. Romanda, gerçek hayat ile hayali arasında sıkışan ve giderek daralan iç dünyasında var oluş mücadelesi veren Ahmet Cemil ve Ahmet Cemil’in tercihlerinin etkilediği ailesi ve arkadaşları… Ahmet Cemil hayali peşinde koşarken, karşısına çıkan hayat gerçeğinin sarsan etkisiyle hayal evreninde enine boyuna gezinmek isterken zemberek boşalıyor. Sistemin zoraki önüne sürdüğü rekabetçi ahlakından payına düşeni alıp, tercihlerinin bedelini ödüyor ve belki de ilk yapması gerekeni sonunda yapıyor.