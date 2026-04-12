Türkiye genelinde yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ile 56 bin sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanını kapsayan sistemde önemli değişiklikler yolda. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağıyla, hem idari süreçlerin hızlandırılması hem de uzun süredir tartışılan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Mevcut uygulamada ağırlıklı olarak merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçlerinin, yeni düzenlemeyle yerel yönetimlere devredilmesi planlanıyor. Bu kapsamda sözleşme imzalama yetkisinin valilikler ve il sağlık müdürlüklerine bırakılması öngörülüyor.

DEVAMSIZLIĞA SINIRLAMA

Mevcut sistemde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine ilişkin açık bir yasal sınır bulunmuyor. Yeni düzenleme ile devamsızlık sürelerinin kanunla belirlenmesi ve boşluğun giderilmesi hedefleniyor. Yeni tasarıda, görev başında bulunamama süresi 8 haftayı aşarsa sözleşme kendiliğinden sona erecek.