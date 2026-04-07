Bilecik'te aile içi tapu anlaşmazlığı çıkan kavga karakolda son buldu.

Olay; Bilecik merkeze bağlı Küplü köyünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelen M.A.P. ile köyde ikamet eden annesi L.P. arasında tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Annesini arabaya alarak Şanlıurfa'ya götürmeye çalışan M.A.P. ile kardeşi M.E.P. arasında kavga çıktı. Bu esnada M.E.P.'nin nişanlısı A.S., kavgayı sonlandırmak için biber gazı sıktı. Yaşanan kavgada yaralanan abi ve kardeşe, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince müdahale edildi. Taraflar karakola götürülürken, M.A.P adlı şahıs hakkında 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.