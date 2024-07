İstanbul’da bir üniversitenin mezuniyet törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mezun olan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Bir ayağınızı bu kadim coğrafyaya sabitleyin, diğer ayağınızla bütün dünyayı gezin. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için farklı kültürlerle iletişim kurmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bir üniversitenin 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, mezun olan 755 öğrenci diplomalarını aldı. Törende mezun olan öğrencilere hitaben konuşma gerçekleştiren Göktaş, “Bugün her masada gençlerimiz karar verici olarak yer alıyor. Sizlere her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sizlere her konuda inancımız tam, sizlerden umudumuz büyük” ifadelerini kullandı.

“Düştünüz mü, düştüğünüz yerden kalkacaksınız”

Mezun olan öğrencilere gelecekteki hayatları için nasihatlerde bulunan Bakan Göktaş, “Bugün diplomalarınızı alarak hayatınızda yeni bir sayfa açıyor, yeni bir başlangıca merhaba diyorsunuz. Önünüzde yaşayacağınız daha pek çok dönemeç olacak. Bu dönemeçlerin bazılarını başarılı bir şekilde geride bırakacaksınız. Bazı dönemeçler ise sizleri hayatın başka tarafına savuracak. Fakat şunu özellikle belirtmek isterim ki hayat sizi hangi noktaya ulaşmak istiyorsanız oraya taşıyacak. Engellerle karşılaşacaksınız. Başarısızlıklarla yüzleşeceksiniz. Bazı durumları aşmakta zorlanacaksanız. Bu söylediklerim sizlere olumsuz gibi gelebilir. Fakat yaşadığınız her fırtınayı geride bıraktıktan sonra yeni ve güçlenmiş bir birey olarak var olacaksınız. Ve emin olun, edindiğiniz yeni kimlikleriniz sizleri daha mutlu ve güçlü kılacak. Tabi bu süreçte şu üç şeye sıkı sıkıya sarılmanız gerekecek. Bunlardan ilki, bir hayat amacınızın, idealinizin olmasıdır. Rahmetli Alev Alatlı’nın dediği gibi Türkiye kimsenin anlamsız ve amaçsız kalamayacağı bir ülkedir. Hayatınızı size heyecan veren bir idealin, bir amacın etrafında kurun ve zamanınızı bu doğrultuda planlayın. Yeryüzünde başarılı olarak gördüğünüz her kim varsa hepsinin ortak bir özelliği var, o da hayat amaçlarının olmasıdır. Hayat amacınızın peşinden koşmak, sizlere hiç tahmin edemeyeceğiniz imkanlar sunacak. Hiç bilmediğiniz kapılar açacak. İkincisi, kendinizi, sizden daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmenizdir. Birilerinin size ihtiyacı olduğunu bilmelisiniz. Ve önünüzde daha iyi bir şeyler olduğunu bilerek çalışmalısınız. Ve üçüncüsü, hayat amacınızı gerçekleştirmekten asla vazgeçmemeniz. Başarısız mı oldunuz. Yeniden deneyeceksiniz. Yoruldunuz mu, yeniden yola koyulacaksınız. Düştünüz mü, düştüğünüz yerden kalkacaksınız” dedi.

"En az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak”

En az bir yabancı dil öğrenmenin çok büyük katkıları olacağını ifade eden Göktaş, “Fatih Sultan Mehmet’i bugün, İstanbul’u 21 yaşında fetheden büyük komutan olarak anıyoruz. Fakat daha önce tahttan inmiş bir şehzadeydi. Belki de her şeyin bittiğini düşündüğü an, kendisine fethin kapılarının açıldığı andı. Nobel ödüllü kıymetli bilim insanı Aziz Sancar, Mardin’de çiftçi bir babanın oğluydu. İlkokul yıllarında gördüğü tarih dersleri, ona geçmişimizden gurur duymayı ve büyük işler başarabileceği inancını aşıladı. Bu inanç, kendisine Nobel ödülünü kazandırdı. Ve size bir sır vereyim. Hiç kimse başladığında yaptığı işi bilmiyordu. Fikirler tamamen şekillenmiş halde oluşmazlar. Sadece başlamanız ve kendinize inanmanız gerekiyor. Burada size özellikle pergel metaforunu hatırlatmak istiyorum. Bir ayağınızı bu kadim coğrafyaya sabitleyin, diğer ayağınızla bütün dünyayı gezin. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için farklı kültürlerle iletişim kurmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak” şeklinde konuştu.

“Bu ülkenin en kıymetli hazinesi çalışkan, becerikli ve çevik gençleridir”

Gençlerle çalışmanın her zaman gurur vesilesi olacağını vurgulayan Göktaş, “Bu ülkenin en kıymetli hazinesi çalışkan, becerikli ve çevik gençleridir. Siz kıymetli gençlerimizle birlikte çalışmalıdır bizim için her zaman bir gurur vesilesidir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; gençlerimizi zirveye taşımak, yeni atılımların öncüsü yapmak Türkiye’yi güçlü ve yenilmez kılmak demektir. Bugün her masada gençlerimiz karar verici olarak yer alıyor. Sizlere her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sizlere her konuda inancımız tam, sizlerden umudumuz büyük. Özgüveninizi ve motivasyonunuzu her daim yüksek tutun. Sosyal medyanın ve dijital dünyanın özgürlüğünüzü elinizden almasına asla müsaade etmeyin. Dijital dünyanın sunduğu haberleri farklı kaynaklardan araştırın. En önemlisi öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Hayatınızın bu yeni dönemecinde her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın. Karar verdiğiniz her mesleki alanda, belirlediğiniz her hedefte en büyük destekçiniz aileniz olacak, biz olacağız. Sizlerin başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.