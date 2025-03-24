Eski Bursa Atatürk Stadyumu önünde toplanan grup, Heykel Meydanı’na yürümek istedi. Ancak izinleri bulunmadığı gerekçesiyle polis, protestoculara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası çok sayıda kişi kısa sürede gözaltına alındı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gürkan, sürecin bağımsız yargı tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek, verilen kararların hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Gürkan açıklamasında, "Öncelikle altını çizmek gerekir ki; “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan söz konusu şahıslarla ilgili yasal süreç bizzat CHP yöneticilerinin ve üyelerin karşılıklı suçlamalarıyla başlatılmıştır. Bir muhalefet partisinin kendi içinde yaşadığı krizleri, belediyelerini saran #YolsuzlukEkoSistemi’ni hükümete mal etmeye çalışması en hafif tabiriyle sorumluluktan kaçmaktır." ifadelerini kullandı.

İddiaların siyasallaştırılarak kamuoyu nezdinde bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Gürkan, “Tekrar hatırlatmak isterim ki hiç kimse hukukun üstünde değildir ve herkes adil yargılanma hakkına sahiptir." dedi.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına emniyet birimlerinin büyük bir hassasiyetle hareket ettiğini belirten Gürkan, vatandaşlara da sağduyu çağrısında bulundu. “Provokatif eylemlerden kaçınmaya ve yargı süreçlerine saygı göstermeye davet ediyorum." diyen Gürkan, açıklamasının sonunda Türkiye’nin istikrarını ve kalkınmasını önceleyen tavırlarını sürdüreceklerini belirtti.