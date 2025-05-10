AK Parti Bursa İl Teşkilatı ile bir araya gelen Efkan Ala, ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Ala, Bursa Teşkilatı'nın niteliği ve çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olarak gösterildiğini de ifade etti.

Ziyarete Ak Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Zekeriya Birkan ile birlikte, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz ve Osman Mesten'de katıldı.

İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’ya olan destekleri ve gerçekleştirdiği ziyaret için Efkan Ala’ya teşekkür ederken, yürütülen teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.