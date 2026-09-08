Dördüncü tur oylamada 42 meclis üyesinden 23’ünün desteğini alan AK Parti’li Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Dedetaş’ın yerine başkanvekili belirlemek üzere Üsküdar Belediye Meclisi saat 09.00’da toplandı.

Seçimde CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

İlk tur oylamada Gültekin 21, Çetinkaya ise 19 oy aldı. İki oyun geçersiz sayıldığı turda adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli çoğunluğa ulaşamadı.

İkinci turda Dündar Ziya Gültekin’in oy sayısı 22’ye yükselirken, Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Bu turda CHP-Yeni Parti grubundan bir oyun Gültekin’e gittiği belirtildi.

Üçüncü turda ise Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı. CHP-Yeni Parti grubundan iki meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği ifade edildi.

Sonucun belirlendiği dördüncü turda da Dündar Ziya Gültekin 23, Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.