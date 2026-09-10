Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa temaslarındaki ilk durağı Kapalıçarşı olarak belirlendi. Ulu Cami'de cuma namazını kılması beklenen Özel'in, namaz sonrasında Bursa'nın tarihi Kapalıçarşı bölgesine geçerek esnaf ile bir araya geleceği öğrenildi. Özel'in Bursa programının ilerleyen saatlerinde ise halk buluşması başta olmak üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bursa'da CHP'den Yeni Parti'ye transferler

Öte yandan CHP'de mutlak butlan kararı ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan koltuğuna oturmasıyla başlayan süreçte, Bursa'daki CHP'li belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katılmış, kentte CHP'li belediye kalmamıştı. Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da Yeni Parti'ye geçiş yaparken, Orhan Sarıbal ise Bursa'da CHP milletvekili olarak tek başına kaldı.