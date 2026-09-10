31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kaybeden AK Parti’de, CHP’li belediye başkanlarının partiye katılım süreci gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kapımız muhalif belediye başkanlarına açık” açıklamasının ardından bazı CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişi hız kazanırken, belediyelerde yaşanan yönetim değişiklikleri de tartışılmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddiaların ardından, İzmir’de bazı ilçe belediye başkanlarının da CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

İKİ BAŞKAN TELEFONLARI KAPATTI

İzmir’de Foça ve Çiğli belediye başkanlarının CHP’den ayrılma kararı aldığı ve AK Parti’ye geçiş konusunda yürütülen görüşmelerde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Ankara'da olduğu ve CHP'li isimlerin telefonlarına geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı. İki isminde bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozet ile AK Parti'ye katılması bekleniyor.

MAKAM ARACI KURŞUNLANMIŞTI

20 Ağustos’ta Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.S. (21) ile S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.