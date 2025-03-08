CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin kadınlar günü ile ilgili yapmak istediği konuşmasını mikrofonu kapatılarak engellendi. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı, daha sonra“şunu atalım dışarıya” dedi.

Yaşanan skandal olayla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir, "Sözde kadın hakları savunucusu CHP zihniyetinin gerçek yüzü budur. Kendilerinden olmayanı dışlayan , ötekileştiren,yaşam alanı tanımayan bu bağnaz düşünce tarzı ile bir kadına, kadınlar gününün arefesinde reva gördükleri muameleyi Türk kadının vicdanına bırakıyorum. Yaptıkları nedeniyle kendilerini kınıyor ve tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum."diye konuştu.