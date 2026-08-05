Yeni Parti’de İnegöl teşkilatlanması kapsamında kurucu ilçe başkanlığı görevine Erkan Dönmez atandı.
Dönmez’in görevlendirilmesiyle birlikte Yeni Parti’nin İnegöl’deki teşkilatlanma çalışmalarının başlaması bekleniyor.
Kurucu İlçe Başkanı Erkan Dönmez’in önümüzdeki süreçte ilçe teşkilatının oluşturulması ve parti çalışmalarının yürütülmesine yönelik çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor.
Yeni Parti’nin İnegöl’deki teşkilatlanma sürecinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor
Kaynak: Yavuz Yılmaz