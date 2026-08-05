Bursa’da CHP’li 6 belediye başkanının Yeni Parti’ye geçmesinin ardından, partinin kentteki teşkilatlanma çalışmaları kapsamında bir adım daha atıldı. Bu süreçte Yeni Parti Bursa Kurucu İl Başkanlığı ile yönetim kadrosu kamuoyuna duyuruldu. Kurucu il yönetim kurulunda akademisyenlerden avukatlara, mühendislerden iş insanlarına kadar farklı meslek gruplarından isimler yer aldı.

İşte Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeleri

Yeni Parti Bursa Kurucu İl Başkanlığı görevine Nihat Yeşiltaş atanırken, kurucu il yönetim kurulunda Kaya Aksoy, Şükran Şahin, Erol Gülmez, Burcu Çalhan, Mehmet Nuri Çelik, Metin Erbil, Levent Dağdeviren, Vahit Başer, Dilek Erdem, Didem Kaya, İsmail Altay, Cenk Altunkaya, Tuba Kökkoparan Kaya, Esra Dilan Avşar, Güney Can Mart, Hanife Eren, Doğan Ferdi Sonkaynar, Bülent Civanoğlu, Murat Üncü, Haşim Öztürk, Recep Tek, Ali Fuat Acar, Oğuzhan Ünen, Sezgin Tıkıl, Olcay Musaoğlu, Ekrem Şen, Eylem Koç, Deniz Oğuz, Tekin Akkaya ve Gülşen Kıraç yer aldı.

Öte yandan Yeni Parti Bursa İl Disiplin Kurulu’nun üyeleri de açıklandı. Kurulda Adil Öztürk, Mert Ata Kılıç, Onur Sertel, Selin Yılmaz, Duygu Kan Ülgü, Asuman Savan ve Kenan Kaya görev aldı. Üyeler arasında hukuk alanında öne çıkan isimlerin yer alması dikkat çekti.