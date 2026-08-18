Cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yayımladığı mesajla CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Bozbey, uzun yıllar parti çatısı altında siyaset yaptığını ve çeşitli görevler üstlendiğini hatırlatarak, birlikte mücadele ettiği isimlerle olan geçmişini görmezden gelemeyeceğini ifade etti. Mustafa Bozbey şu ifadeleri kullandı:

Bazı kararlar siyasi hesaplarla değil, vicdanla ve sorumluluk duygusuyla alınır.

Bugün böyle bir kararı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Hayatımın önemli bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yaptım. Bu parti içinde çok kıymetli insanlarla yol yürüdüm, mücadele ettim ve Bursa için önemli sorumluluklar üstlendim. CHP'nin bir üyesi olarak verdiğim emekleri, birlikte mücadele ettiğim yol arkadaşlarımı ve geçmişimizi yok saymam mümkün değildir.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken siyasi kimliğimin de bu sürecin bir parçası haline gelmesini doğru bulmuyorum.

Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçeğin ve adaletin, siyasi değerlendirmelerden bağımsız olarak hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Bursalı hemşehrilerim benim neden bu suçlamalara maruz kaldığımı çok net biliyor.

Fakat bir insanın en zor zamanında, mensubu olduğu siyasi yapıyla arasındaki güven ilişkisinin de tartışma konusu haline gelmesi, benim açımdan önemli bir değerlendirme yapmayı zorunlu kılmıştır.

Yıllarca, hatta ömrümün büyük bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi içinde inanarak ve mücadele ederek siyaset yaptım. Ancak bugün, benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın, devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum.

Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu kararımın özellikle altını çizmek istiyorum:

Hakkımdaki, iftiralara, yalanlara dayanan bu hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum.

Bu kararımı bir siyasi manevra olarak değil, içinde bulunduğum koşullarda doğru olduğuna inandığım bir sorumluluk olarak görüyorum.

Ve bu kararın benim için çok daha önemli bir boyutu var:

Bursa.

Benim için Bursa yalnızca yönettiğim bir şehir değildir. Bursa, yaşamımın, hayatımın ve siyaset anlayışımın merkezidir. Bursalı hemşehrilerimin sandıkta ortaya koyduğu irade benim için her türlü siyasi hesabın üzerindedir.

Yaşamı boyunca hiç kimseyi ötekileştirmeyen biri olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı benim için öncelikle Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin bir emanetidir.

Bugün hangi siyasi kimlikle anıldığımın ötesinde, Bursa'ya ve Bursalı hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumluluğun bilincindeyim.

Kendimi hukuk önünde savunmaya devam edeceğim.

Benim için kurumsal olarak da şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık çok önemli.

Bugüne kadar yaptığım hizmetlerin ve attığım her adımın hesabını verdim ve vermeye de devam edeceğim. Başım dik, alnım açık, verilemeyecek hesabım da yok.

Benim sevdam Bursa'dır.

Benim sevdam Bursalılara hizmettir.

Benim güvencem hukuktur.

Benim sorumluluğum Bursalı hemşehrilerimdir.

Ve benim inancım, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağı yönündedir.

Çünkü inanıyorum ki siyasetin gürültüsü bir gün diner; geriye gerçekler, belgeler ve adalet kalır.

Ben de bugün kendimi o gerçeğe ve adalete emanet ediyorum.

Bursa'nın ve Bursalıların hakkını, hukukunu ve geleceğini savunmaya her zaman devam edeceğim. Bursa'nın yaşanabilir ve herkesin gülümsediği bir kent olması için mücadeleye devam edeceğim.

Bursa'da bana güvenen, oy veren, destek olan, adaletin tecelli edeceğine inanan ve hayır dualarını eksik etmeyen bütün hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Yakında tekrar görüşeceğiz.