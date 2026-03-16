AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tutumunu sert şekilde eleştirdi. Müslümanların burada namaz kılmasının engellenmesini insanlığın değerlerine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiren Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."