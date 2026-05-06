Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının yarından itibaren hızla yükseleceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Birçok şehirde cuma gününden itibaren hava sıcaklığının 25 ila 30 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, son günlerde etkili olan yağışlı sistemin doğu bölgelere kaymasının ardından yurt genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, sıcaklık artışının özellikle iç kesimlerde daha belirgin hissedileceğini belirtti. Çelik, “Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derecelik artış görülecek” dedi.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle birlikte birçok kentte yaz havası yaşanması beklenirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan sıcaklık artışıyla birlikte tarım bölgelerinde sulama ihtiyacının da artabileceği belirtilirken, meteorolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.