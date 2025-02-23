AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu (Ankara Arena)’nda düzenlenecek.

14 Mayıs seçimleri ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti yönetiminde başlayan değişim süreci, bu kongre ile tamamlanacak. Kongrede, 75 asil ve 35 yedek MKYK üyesi belirlenecek. Ayrıca, 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), 3 kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve 5 kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI YENİ VİZYONU DUYURACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede bir ‘Manifesto’ niteliğinde konuşma yapacak ve AK Parti’nin yeni vizyonunu açıklayacak. Erdoğan, konuşmasında Filistin ve Suriye başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeleri de ele alacak.

100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM BEKLENİYOR

1.600’den fazla delegenin oy kullanacağı kongreye dokuz siyasi parti davet edildi. Ayrıca, 95 büyükelçi, 13 farklı ülkeden siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri ve gaziler de etkinliğe katılacak. Kongreye 100 binden fazla partilinin katılması bekleniyor. Kongrenin ana sloganı ise ‘Adında AK, Işığında İstikbal’ olarak belirlendi.

AK PARTİ’DE 'DEĞİŞİM' RÜZGARI ESTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta büyük ölçüde AK Parti'yi 2028 seçimlerine hazırlayacak yeni parti yönetimi üzerinde çalıştı. Yeni yönetimde 'Tecrübe ve gençlik' birleşimi hedefleniyor. İl ve bölge dengesi, demografik yapı, kadın ve genç kontenjanları da göz önünde bulundurulacak. İl ve ilçelerdeki yüzde 70 civarındaki değişimle birlikte, bugünkü kongrede parti yönetiminde de benzer bir değişiklik yaşanacağı belirtiliyor.

A TAKIMI SEÇİLECEK

Kongre tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam saatlerinde MKYK’yı toplayarak yeni MYK üyelerini belirlemesi bekleniyor. Genel başkan yardımcılıklarında büyük bir değişim olacağı ifade ediliyor.

YENİ LİSTE MERAK EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti'nin 7 Ekim 2023'teki olağanüstü kongresinde MKYK'daki değişim oranı yüzde 60 civarında olurken, genel merkez yönetiminde ise sınırlı bir değişiklik yapılmıştı. Bu kongrede ise, mevcut genel başkan yardımcılarının büyük bir kısmının değişeceği, bazı isimlerin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görevlendirileceği ve bazılarının görev alanlarının yeniden düzenleneceği ifade ediliyor.

AK PARTİ'YE KATILACAK İSİMLER BEKLENİYOR

Öte yandan, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve İyi Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.