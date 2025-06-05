AK Parti Genel Başkan Vekili Ala "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştirilecek, Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz, devam ediyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Bu konuda duraksama, yavaşlama ya da bir problem yoktur. İnşallah Türkiye, bu hedefi gerçekleştirecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak" dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve parti üyeleri katıldı.

Gündem hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" hedefinde duraklama ve yavaşlama olmadığını belirterek Terörsüz Türkiye" hedefinin prangalardan kurtulmak için önemli bir ivme

Türkiye’de herkesin huzur ve güvenliğini sağlayacak bu hedef için toplumdan önemli ölçüde destek alındığını söyleyen Ala, "Türkiye herkesin kazandığı bir aşamaya geçsin. Kimse kaybetmesin, herkes kazansın ve Türkiye, hedeflerine çok daha emin adımlarla yürüsün. Onun için Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu anlayışa toplumdan da ciddi, önemli oranda bir destek söz konusudur. Siyasal alanda da açıktan karşı çıkabilenler çok azdır ve siyasal alanda da bazıları çekingen bir destek veriyor. Ama herkesin, 86 milyonun huzurunu, güvenliğini daha da tahkim edecek, iç cepheyi tahkim edecek ve dışarıdaki gelişmeler karşısında Türkiye'nin çok daha önemli ve etkin inisiyatif almasını sağlayacak bu hedefin yakalanacağına biz, canı gönülden inanıyoruz ve gerekli olan her adımı atıyoruz, yapmamız gerekenleri de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.