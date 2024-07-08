AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, en düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve henüz nihai bir kararın verilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündemi

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaklaşan NATO Liderler Zirvesi hakkında değerlendirmeler yaptığı tahmin ediliyor. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar ve diğer ülkelerdeki seçimler de MYK toplantısının gündem maddeleri arasında yer aldı.

En Düşük Emekli Maaşında Artış

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir düzenlemenin gündemde olduğu açıklandı. Bu düzenlemenin, kamu tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifinin bir parçası olarak sunulması bekleniyor. MYK toplantısında bu konu detaylı olarak ele alındı.

Toplantı Sonrası Basın Açıklaması

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Ömer Çelik, Merih Demiral'a verilen cezanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek UEFA Disiplin Kurulu'nun kararını eleştirdi. Bu kararın, açıklanmasından önce belirli mecralarda yayınlanmasının, karar üzerinde siyasi bir gölge olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Gazze ve İsrail Gerginliği

Çelik, Gazze’deki gelişmelere de değinerek, barışın önündeki en büyük engelin Netanyahu hükümeti olduğunu vurguladı. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atanın Netanyahu hükümetinin politikaları olduğunu ve bu hükümete karşı net bir tavır alınmadıkça barıştan söz edilemeyeceğini ifade etti.

Suriye ile İlişkiler ve Normalleşme Süreci

Çelik, Suriye ile ilişkilerde normalleşme sürecinin tüm dünyada gündemde olduğunu söyledi. Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve Suriye’deki varlığının, terör devletinin kurulmasını engelleme amacı taşıdığını belirtti. Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayların, normalleşme söylemine karşı sabotaj girişimleri olduğunu ifade etti.

En Düşük Emekli Aylığına Zam

En düşük emekli aylığına yapılacak zam ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, henüz kesin bir kararın alınmadığını ve bu konunun ne zaman sonuçlanacağı konusunda bir öngörüde bulunmanın şu aşamada mümkün olmadığını dile getirdi.