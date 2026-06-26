Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bahri Sevinç Orman Ürünleri'nin sahibi Bahri Sevinç, iş yeri önünde hazırlattığı 2 bin kişilik aşureyi çevre esnafı ve vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü ön plana çıktı.



Etkinlikte konuşan Bahri Sevinç, geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her sene yapmış olduğumuz aşure ikramımızı bu sene yine devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse daha da devamı olacak. Halkımızın güzel teveccühlerinden dolayı yiyenlere şifa olsun diyorum, herkese afiyet olsun. Bu sene 17'nci yılımız. Artık bunun büyük bir marka haline geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Aşure ikramına katılan vatandaşlar ve esnaflar da Bahri Sevinç'e teşekkür ederek, uzun yıllardır devam eden geleneğin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, yapılan duaların ardından aşure dağıtımıyla sona erdi.