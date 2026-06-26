Programda konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan, gözyaşları dökerek zorlukla konuştu.

Programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Veli Ecir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.



Yemeğin ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, ise başka illere atanan Kaymakam ile Başsavcı ve Ağır Ceza Başkanına yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, İnegöl’de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, ayrıldığı için hüzünler yaşadıklarını dile getirdi.



Başsavcı Veli Ecir ise, "Umutla geldiğimiz İnegöl'den hüzün içerisinde ayrılıyoruz. Zor günlerimiz oldu. Zor günlerde omuz veren insanlara teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüze hizmet etmek bizim için gururdur" dedi.



Kaymakam Eren Arslan ise, "Normalde çok rahatlıkla konuşurum ama bugün bir metne bağlı kalarak konuşmaya çalışacağım. Bugün karşınıza bir devlet görevlisi olmanın ötesinde kalbinin yarınını bu topraklarda, bu güzel şehirde bırakarak bir dostunuz, bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Çok sevdiğim ve tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin en zor tarafı şu an içinde bulunduğum an ayrılık zamanı. Görev yaptığımız yer bizim için sadece görev yeri değil, bir yuva olur. İşte İnegöl benim için ailem için haritada sadece bir ilçe değil ömrümüzün en güzel yıllarını geçirdiğimiz bir yer oldu. Ecdadımız Turgut Alp’in kurduğu bu güzel şehre ilk geldiğimde sadece mobilyanın, köftenin, sanayinin merkezine geldiğimi sanıyordum. Yanılmışım. Anadolunun, kafkasların, balkanların o muhteşem harmanıyla adete koca bir dünya barışının ve kardeşliğin merkezine gelmişim. İnegöl’ün çalışkan, üretken, dik duruşlu ama bir o kadarda misafirperver insanını tanıdıkça bu zehre hizmet etmenin bir görev değil bir lütuf olduğunu anladım. Görev yaptığım 5,5 yıllık süre zarfında tüm mesai arkadaşlarım ve paydaşlarımızla şehrimize onlarca eser kazandırdık. Kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla mesai menfurunu gözetmeksizin gece gündüz gayretle çalıştık. Şehrimizin başta eğitim, sağlık, turizm, altyapı, çevre ve güvenlik olmak üzere her alanda daha iyi noktaya gelmesi için önemli çalışmalar yürüttük. Görev sürem boyunca kapımı da gönlümü de bu şehrin her bir ferdine açık tutmaya gayret ettim. Ayak basmadığım mahalle derdiyle dertlenmediğim kimse olmadı. Bu benim işim değil diyerek önüme gelen hiçbir meseleyi ötelemedim çözüm üretmeye çalıştım. Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin duasında yer almaya çalıştım. Mezit’in yeşilinde de bulundum Oylat’ın şifasında da saniyedeki emekçimizin alın terine de ortak oldum köy kahvesinde büyüklerimizin çay sohbetine de. Devletimizin şefkatli kucaklayan adil ve samimi yüzünü hissettirmek için gece gündüz demeden çalıştım. Eğer bir nebze olsun bunu başarabildiysem, bir yetimin yüzünü güldürebildiysem, dertlere derman olabildiysem ne mutlu bana. Değerli dostlarım bizler devletimizin memuruyuz bu gün güzel İnegöl’de yarın başka bir vatan toprağında göreve amadeyiz ama İnegöl’ün bendeki ve ailemdeki yeri her zaman bambaşka olacaktır. Buradan ayrılırken cebimde makamlar, rütbeler değil sizlerin o sıcacık dualarını, samimi selamlarını ve güzel dostluklarını götürüyorum. İnegöl’ün suyunu içen ekmeğini yiyen biri olarak artık bende fahri bir İnegöllüyüm. Gittiğim her yerde bu şehrin bir elçisi olacağım. Bu süreçte omuz omuza mesai arkadaşlığı yaptığım tüm çalışma arkadaşlarıma, kıymetli milletvekillerimize, dostum yoldaşım arkadaşım kıymetli belediye başkanımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın ve hakkını asla ödeyemediğim İnegöl halkına sonsuz şükranlarımız sunuyorum. İstemeden de olsa kırdığım, üzdüğüm ya da hakkını zamanında teslim edemediğim kimse varsa lütfen hakkınızı helal edin. Benim varsa sonuna kadar helal olsun bedenen ayrılıyoruz belki ama gönül bağımız hep baki kalır. Gittiğim her yerde kapımda gönlümde siz kıymetli hemşehrilerime sonuna kadar açık olacak Allah’a emanet olun. Hakkınızı helal edin." dedi.