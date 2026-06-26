Bakanlık, denetimlerde uygunsuz bulunan ürünleri iki ayrı liste halinde kamuoyuna açıklıyor. “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında yayımlanan listelerde, ürünler ve markalar vatandaşlarla paylaşılıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık gıdada hile yapan markaların listesini bir kez daha güncelledi. 25 Haziran tarihli listede et ve et ürünlerinde yapılan hileler yine dikkat çekti.

Yeni listeye göre; yoğurt, krema, piliç köfte, sucuk, kıyma, köfte harcı, takviye edici gıdalarda hile yapıldığı tespit edildi.

LİSTEDE MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Listenin en mide bulandıran detayları ise et ve et ürünlerinde yapılan hileler oldu. Sahtekarların dilden sucuk, sakatattan kıyma yapıp vatandaşa sattığı ortaya çıktı.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

"Arslan" marka 500 gram yarım yağlı homojenize yoğurdun ise yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.