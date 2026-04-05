Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 15'inci kez düzenlenen 'Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'nde bin 50 bisikletli şehitler için pedal çevirdi.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünde düzenlenen 15'inci 'Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve bin 50 sporcu katıldı. Namazgah Tabyası önünde toplanan bisiklet severler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra verilen start ile sporcular şehit ve gaziler için 48 kilometrelik saygı sürüşüne başladı. Sporcular, Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliği'ne, ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip başlangıç noktasında sona erecek.