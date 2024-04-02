31 Mart Yerel seçim akşamı Manisa'nın Gördes ilçesinde oylar netleşmeye başlayınca geceye damga vuran bir olay yaşandı.

İddialara göre seçimin kaybedileceğini anlayan mevcut AK Parti belediye başkanı Muhammed Akyol, eşi ve birkaç arkadaşıyla gece 00.30 sıralarında belediye binasına giderek kendilerine yakın bazı partilileri, kovulmalarını engellemek için müdür yapmak istediği ortaya çıktı.

İddialara ilişkin konuşan tanık avukat ve CHP seçim müşeahhiti Pınar Beyazıt, iddiayı ilk duyduklarında ihtimal vermediklerini, ancak bir müddet sonra belediyenin insan kaynakları müdürü tarafından da müdür atamalarına ilişkin bilgilendirildiklerini aktardı.

İşlemler esnasında belediyedeki ilgili kameraların kapatıldığını vurgulayan Avukat Beyazıt, "İçeriden ihale evrakları dahil olmak üzere kutu kutu, poşet poşet dosya ve evrak çıkarmışlar. Polis ile baskına gidildi. Muhammed Akyol kameraları kapattıranın kendisini olduğunu, belediye personeli Serkan Temel'e emri kendisinin verdiğini itiraf etti. İfade için çağrıldı ama gelmeyi kabul etmedi” diye konuştu.

Yeni belediye başkanı İbrahim Büke ise savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"KENDİ EŞYANIZSA NEDEN KAMERA KAPATTINIZ?"

Büke, seçimi kaybeden Akyol’a “Bu kutularca, poşetlerce taşıdıkları eşyaların; kendi şahsi eşyaları olduğunu söylüyorlar. Kendi şahsi eşyanı toplamaya gecenin bir buçuğunda mı gidersin?” diye soran Büke, gerekçelerin yalan olduğunu, daha mazbatan önce 1 hafta daha görevde kalacağını belirterek, “Muhammed Akyol kendisi itiraf ediyor, kamerayı kapattırdım diye. Madem şahsi eşyalarınızı alıyorsunuz, madem dürüstsünüz, kamerayı neden kapatıyorsunuz? Artık insanları kandırmayın, bunlar son çırpınışlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

İbrahim Büke, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Bu zamana kadar belediye başkanlığını halka hizmetten ziyade kendi ve çevresindekilerin çıkarları için kullanan, iktidarın elinden gittiğini anlayınca gücünün son nefesinde bile hala daha çevresindekilere torpil yapmaya çalışan, belediye binasındaki kamera kaydını, sanki kendi evinin kamerasıymış gibi kapattıran, seçim sonuçları netleşince ‘kirlerini’ temizlemek için çalışanlarını kullanan, gecenin bir yarısı belediyenin içindeki evrakları boşaltan bu insanların peşini bırakmayacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz.”