TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bayram mesaisinin çalışanlara ciddi bir ek gelir sağladığını belirtti. Karakaş’a göre, bayram süresince çalışan bir kişi 4.400 TL’yi aşan ilave kazanç elde edebilecek.

GÜNLÜK KAZANÇ İKİ KATINA ÇIKIYOR

2026 yılı için brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlenirken, bu tutar günlük yaklaşık 1.101 TL’ye karşılık geliyor. Resmi tatillerde çalışanlara ise yasal olarak çift yevmiye ödeniyor. Arefe gününün yarım gün sayılması nedeniyle o gün yarım yevmiye verilirken, bayramın ilk günü gibi resmi tatillerde çalışanlar tam gün üzerinden iki kat ücret alıyor.

'HAFTA SONU' İŞLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Öte yandan bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda kazanç daha da artabiliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın cumartesi ve pazar günlerine gelmesi nedeniyle, hafta sonu mesaisiyle birlikte çalışanların ücreti 2,5 katına kadar çıkabiliyor. Eğer çalışan haftalık 45 saatlik çalışma süresini de aşarsa, buna ek olarak fazla mesai ücreti de devreye giriyor ve yarım yevmiye daha kazanma imkânı doğuyor.

EMEKLİ MAAŞINA DA KATKISI VAR

Karakaş ayrıca bu ek kazançların sadece anlık gelir artışı sağlamadığını, SGK’ya bildirildiği için uzun vadede emeklilik maaşına da olumlu katkı sunduğunu vurguladı.