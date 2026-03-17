Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'gazeteci ve yazarlarla iftar' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Basın mensuplarımızın Ramazan-ı Şerifini kutluyorum. Tüm gazeteci ve yazarlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm medya mensuplarımızı şükranla yad ediyorum.

Gazeteciler ve yazarlar toplumun bir anlamda hafızasını teşkil eder. Günün sıcak gelişmelerini kayda geçirmekte yaşadığımız çağın entelektüel izlerini geleceğe taşımakta büyük bir sorumluluk gerektirir.

Gazeteciler toplumun hafızasıdır. Sizler kaleminizle, sözünüzle, emeğinizle bu toplumun düşünce iklimine çok önemli katkılar sunuyorsunuz. Dezenformasyonla mücadele ediyor, haberin kaynağına iniyor, en objektif bilgiyi milletimize aktarmak için hassasiyetle hareket ediyorsunuz. Kimi zaman savaş ve sıcak çatışmaların göbeğinde, kimi zaman da en zorlu arazi ve illim koşullarında toplumun doğru haberlere erişebilmesi adına canınızı ortaya koyuyorsunuz.

Bunun için şahsım adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

"GAZETECİLİK TOPLUM İÇİN BİR PUSULA GÖREVİ GÖRÜR"

Basın emekçilerimizin taşıdığı yük mühim ve kritiktir. Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bilgi akışıyla mümkündür. Gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bu çağda gazetecilik toplum için bir pusula görevi görür. Hakikatin izini süren basın emekçilerimizin taşıdığı yük, bu anlamda son derece mühim ve kritiktir.

Sizler de çok yakından tecrübe ediyorsunuz; bilgi üretimi ve enformasyon akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ancak bu hız, aynı zamanda yanlış, taraflı, zararlı, yapay ve maksatlı içeriklerin de yayılmasını kolaylaştırıyor; teyit mekanizmasının sağlıklı işlemesinin önüne geçebiliyor.

Bizde sıkça tekrarlanan meşhur bir söz vardır, "Doğru ayakkabılarını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır" Ne yazık ki bugün "hakikat ötesi çağ" adı verilen tam da böyle bir dönemin içindeyiz. Bu sorun sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın yüzleştiği ve çözüm aradığı bir tehdit haline dönüşmüş durumda. Tabii bizler devlet olarak, gerek İletişim Başkanlığımızla gerekse diğer kurumlarımızla dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ediyoruz ve edeceğiz.

"AMACIN GÜVENLİK OLMADIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

İsrail tamamen keyfi sebeplerle hiçbir yetkisi olmadığı halde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı 17 gündür ibadete kapalı tutuyor. Önce Gazze'yi ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz.

Eline güç geçmiş, kendisini diğerlerinden üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir. Tüm bu gerçeklerin, bu barbarlığın yankı uyandıracak şekilde tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Dünyada söz ve etki sahibi olduğumuz bir ülke bilinciyle medyada sınırlarımızın ötesini de hedeflemeliyiz."