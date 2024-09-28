Teksas, Muşspor taraftar grubu Alparslanlar ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, misafir takımı Bursa’da ağırlamaktan onur duyacaklarını açıkladı. Paylaşımda, Alparslanlar için bir yemek organizasyonu düzenleneceği ve maç öncesi ve sonrası misafir edilecekleri belirtildi. Alparslanlar grubu tribün lideri de bu jestten duyduğu memnuniyeti iletti.

Teksas, yıllardır savundukları "her tribün grubunun deplasman hakkı kısıtlanmamalıdır" görüşünün arkasında olduklarını vurguladı. Ayrıca, her iki taraftar grubunun sağduyusu ve hoşgörüsü ile olası provokatif girişimlerin etkisiz hale getirileceğini ve tüm Türkiye’ye bu birlikteliği göstermek istediklerini ifade etti.

Bu açıklamanın ardından, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de sosyal medya üzerinden Teksas grubunu tebrik etti. Çelik, "Tebrikler Texas. En zor ortamda bile önce dostluk ve Bursaspor dediğiniz için..." sözleriyle taraftar grubunun centilmenliğini takdir etti.

