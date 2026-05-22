Kongrede konuşan Başkan Adayı Rasim Erdem, "Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, Divan heyetimizin kıymetli üyeleri, spor kulüplerimizin vefakar başkanları , STK’larımızın çok değerli başkanları ile BÜYÜK KAFKASSPOR’UN BÜYÜK TARAFTARLARI hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz.

Öncelikle şahsım ve tüm yönetim kurulu üyelerim adına bizlere verdiğiniz sonsuz destek için teşekkürlerimizi sunuyorum.

Kıymetli Protokol, çok değerli hazirun;

Kafkasspor’umuzun onursal Başkanı, Rahmetli İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sayın Hikmet Şahin’in sürekli dile getirdiği, Mevlana’nın sözü ile konuşmama başlamak istiyorum;

“Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik” (ruhu şad olsun)

Sevgili dostlar;

Oldukça yorucu bir sezon geçirdik. Başkanından, yönetim kurulu üyelerine, teknik heyetinden, futbolcusuna, taraftarından, malzemecisine kadar herkes üzerine düşen görevi yaptı.

Elde edilen başarı da karınca kararınca herkesin emekleri oldu. Profesyonel liglerde yeni olmamıza rağmen, amatör ruhla elde ettiğimiz bu başarı tüm Türkiye’de ses getirdi.

Bizler İnegöl’ün adını gururla, onurla taşımanın mutluluğunu yaşadık.

Kafkasspor’umuzun kurulduğu tarih olan 1980’den bu yana başkanlık ve yöneticilik yapan tüm büyüklerimizin verdiği emanete sahip çıkıldı.

Biz onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Eski başkanlarımızın bir kaçı ebediyete göç ett. Ruhları şad olsun. Bir kısmı ise şu an aramızda, o’nlara bir alkış yapmanızı rica ediyorum…

DEĞERLİ PROTKOL, KIYMETLİ KONUKLAR

İnegöl Kafkasspor’umuz , hem ilçemiz, hem Bursa’mız hem de Türk futboluna değer ve katkı sağladı.

Bursaspor’umuz 1. lige yükselerek bizlerin gururu oldu. İnegölspor’umuz önemli bir başarı ortaya koydu. Yine Bursa Yıldırımspor’da çok başarılı bir sezon geçirerek şehrimize sportif anlamda katkılar sağladılar.

Bizler şehrimizin tüm takımlarıyla dostane bir ilişki sağlayarak, birlik ve beraberlik içinde olduk. Bu nedenle şehrimizin tüm takımlarına yeni sezonda başarılar diliyoruz.

SEVGİLİ DOSTLAR

İnegöl Kafkasspor, sadece bir futbol kulübü değildir. Burası, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kaldığı bir eğitim yuvasıdır.

Kafkasspor’umuz; vatanına, bayrağına, diline, dinine ve kültürüne bağlı ilçenin en önemli STK’larından biridir.

Şehrimizin gelişmesine, kalkınmasına katkı koyan, ay yıldızlı bayrağımızın yılmaz savunucudur.

İyi bir dosttur, iyi bir arkadaştır, iyi bir kardeştir.

Kafkasspor, İnegöl’ün en önemli renklerinden biridir.

İşte bu sebeple, yeşil-beyaz-siyah bayrağımızın altında buluşan siz değerli misafirlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bugün bizlere çok önemli bir görevi emanet ettiniz. Bizler verdiğiniz bu emanete sahip çıkacağız.

Kulübümüzün kurumsallaşma yolunda attığı adımları daha ileri noktalara taşıyacağız.

Kendisini iş dünyasında ispat etmiş değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla, başarılı olmak için gece gündüz demeden çalışacağız.

Gerek Ankara’da gerekse de Bursa ve İnegöl’ümüzde ki mülk-i amirlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştirecek, tesisleşme ve sportif başarı anlamında elimizden gelen tüm katkıyı vermeye çalışacağız.

Sayın bakanım, sayın milletvekilim, sayın belediye başkanım ve sayın ilçe başkanım; bu süreçte sizlerin kapısını daha çok çalacağım.

Sizlerle iletişimimizi güçlendirecek, sizlerle birlikte gelişeceğiz.

KIYMETLİ TARAFTARLARIMIZ, SEVGİLİ KAMİKAZELER;

Bugünlere gelmemizde ki en büyük güç siz oldunuz. Yaz kış demeden, yağmur, çamur demeden bizlerin hep yanında yer aldınız.

Artık yeni bir serüven başlıyor. Sizleri mutlu edecek bir kadro kurup, 2. Ligde Kafkasspor’umuza güzel bir sezon yaşatmaya çalışacağız. Sizlerle daha çok cilvoloy şarkısı söyleyeceğiz.

Bugün burada sizlere ilk müjdemi de vermek istiyorum. Kafkasspor’umuzda gençlik hareketini başlatacağız. Kafkasspor Gençlik Kolları’nı kurduk.



Şimdi sizlere geleceğin yönetim kurulu üyelerini takdim etmek istiyorum;

1- Fatih Nuri kaya

2- Abdullah Bektaş

3- Abdül cihad olucay

4- Bülent uytun

5- Beytullah Dogru

6- Yavuz Selim Bayraktar

7- Yunus engin

8-Enes malik Yıldızhan

9- Hüseyin baykan

10-Vedat bayram

11-Mehmet Şanlıdere

12-Uğurhan Mikailoglu

13-Emirhan örnek

14-Kerem arslan

15-Emre Yentürk

16-Enes korkmaz

17-Murat bayrak

18-Emircan Baydur

19-Melih küpçüoglu

20-Emre Sevinç

21- ismail mert bulut

22-Ömer cerrah

23-Anıl batın Suvat

24-Enes Aydın

25-muhammet Fatih Yılmaz

26-Enes yaprak

27-Yalın erdem

28-Burak Demir

29- Ömer Faruk Ungan

Bu güzel ekibi sahneye davet ediyorum…..

Gelecekte bayrağı devredeceğimiz bu gençlerimiz, bu sezon herkesi şaşırtacak projelere imza atacaklar. O’nlar bizim başarı merdivenlerinde ki en büyük basamakları olacaklar. Kendilerine şimdiden Kafkasspor’umuza katacakları değer için teşekkür ediyor, kendilerini yerlerine uğurluyorum……

DEĞERLİ KONGRE ÜYELERİ

Bir teşekkürümde sizlere olacak. Şampiyonluk sezonumuzda açtığınız kampanyalar ile bize nefes oldunuz , kanat oldunuz. 7’den 70’e katkı sağlayan tüm üyelerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Yine iş dünyamızda kapısını çaldığımız hiçbir yerden boş çıkmadık. Bizlere kapılarını açan ve destek sağlayan sizlere de minnetlerimizi sunuyorum.

KIYMETLİ PROTOLOL, KIYMETLİ KAFKASSPORLULAR

Bu akşam sizlerin fazlaca vaktinizi almak istemiyorum. İlerleyen günlerde Gençlik ve kadın yapılanması, çocuk kulüpleri projesi, tesisleşme, alt ve A takımla ilgili projelerimizi sizlerle paylaşacağız.

Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için yine yeniden teşekkürler ediyorum. Bu zorlu görevi almamda bana tam destek olan sevgili eşime, babama, çocuklarıma ve yönetim kurulumuzda ki tüm üyelerimizin eşlerine de teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum.

Kafkasspor mecut Başkanı Sedat Yavuz, "Bu gelinen yolun bir hikayesi var kısaca onu anlatmak istiyorum. 2024 yılının aralık ayında az önce belirttiğim gibi bu camia, bu kulübün sahibi kamikazilerden bir grup. Yanıma geldiler abi ‘Biz de zaten içindeydik ve durumu görüyorduk’. Futbol böyledir. Sahada başarılı olursanız sonuç alırsınız, iyisinizdir. Sonuç alamazsanız, şansınız yaver gitmediğinde tabii ki iyi olmazsınız. Bu vesileyle bizim gençlerimiz bu takımın düşmemesi adına geldiler, istişareler ettiler. Asla bu başkanlık gibi herhangi bir düşüncem olmadı. Süreç çok zordu. Camiamızın yüzde yetmişi, İnegöl şehrinin yüzde yüzü bu takımın düşeceğine inanıyordu. Biz bu takımın düşmemesi, camiamızın bayrağının düşmemesi, İnegöl şehrinin süngüsünün düşmemesi adına yönetimimizle beraber biz bu göreve soyunduk. İnanılmaz bir mücadeleyle gecemizi gündüzümüze katarak, deplasman deplasman gezerek, kumbarasındaki harçlığı dahi bize getirip emanet eden çocuklarımızın, evimizde Kemal'e abimizin babasının, yaşlı amcalarımızın dualarıyla, gençlerimizin büyük sabırlarıyla nihayetinde geçen yıl son dakikada olsa Lig’de kaldık. Şükürler olsun birlikte kaldık. Ondan sonra dedik ki bir yıl daha göreve devam edelim. Çünkü verilen emekler ziyan olmasın çünkü büyük emek sarf edildi. Tekrar kongre yaptı. Tekrardan yönetici arkadaşlarımızla birlikte olduk, beraber olduk. İnanılmaz bir mücadele verdik. Geçen yıl sezon başından Enes Bayraktar, Yücel Demir ve hocamızla birlikte Hasan Uğur Kardal’la beraber şampiyon olan takımımızı kurduk. Belli bir yere kadar bu ekiple idare ettik. Tabiri caizse arenanın ortasında ki boğanın aranan dizlerinin üzerine çökmüş durumda biraz dermanımızın bittiğini hissettiğimizde ara kongre yaptık. Ülke futbol tarihinde eşi var mıdır bilmiyorum. Resmi olmayan bir kongre yaptık. Görev değişiklikleri yaptık. Bu görev değişikliğinde futbol şubenin başına Bülent Eren kardeşimizi getirdik. Kemal Aydın abimizi getirdik. Mali şubenin başına şu an Allah'ın izniyle yeni başkanımız olacak olan Rasim Erdem kardeşimizi getirdik. Bu ekiple beraber tüm yönetimimiz inanılmaz insan üstü mücadele verdik. Tabii ki Allah'ın nasibi kısmetiydi. Allah da bizim verdiğimiz mücadelenin ne kadar iyi niyetle ve sabırlı olduğunu görerek taraftarlarımızın da deplasman deplasman arkamızda koşturarak verdiği destekle bütün camiamızın elinden geldiği desteği yaparak buradan özellikle Erdal Bayraktar’a ve Sevim abime çok teşekkür ediyorum.Finansal olarak tam tıkanma noktasına geldiğinde Kafkas’a kanat ol ve Kafkasspor gönüllüleri olarak gruplar kurdular, Mehmet abimizinde bu işte çok büyük emeği var. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparak fitneden, dedikodudan, kötülükten uzak bir şekilde mücadele edildi. Nihayetinde de verilen mücadelenin karşılığı Allah bize şampiyon olarak nasip etti. şampiyonluk olarak nasip etti." dedi.

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş," Sayın başkanım, değerli kardeşlerim, başkanlık sayın kulüp başkanımızın yönetim kurulu üyeleri, bu işe maddi ve manevi katkı veren bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, ağabeylerimize, beraberinde kıymetli arkadaşlar, tabii ki sporculara teknik heyete hepsine çok teşekkür ediyorum. Aslında alkışlayacaksak onlara bir alkış yapalım istedim. Sıfır puan, sıfır averaj, sıfır oynan maç. Bu hikayeyi çok dinledik. Eğer bu işler istikrarlı ve sürdürülebilir olursa keyifli oluyor. Eğer istikrarlı ve sürdürülebilir olmazsa çileye veriyor. Maalesef ülkemizin etrafındaki sıkıntılar, başta İran'daki problem olmak üzere, Orta Doğu'daki sıkıntılar ortada. İki gün önce Cihan abimize ziyaret ettik. Geçen yıl Dubai’den Kuveyt’ten akın akın Arap gelirken şimdi doğru düzgün gelen yok. Yüzde 10’a düştü. Bu da şu demek, adamlar can derdine düşse, dolayısıyla bu bizim ekonomimizi de etkiliyor. Dolayısıyla bu işlerde maddiyata dayandığı için bu konjoktör içerisinde Rasim Başkanım diyelim başka başkan da yoktur herhalde. Seçilecek diye düşünüyorum. Telefon etti, nezaket gösterdi. Son beş hafta Kafkasspor’un 5 maçını da izledim. Hatta şampiyonluğu ilan ettiler kutlamalara kalmadım. Konuştum arkadaşlarımla Bülent, Deniz, aradılar sağolsunlar. 5 tane maça geldim ömrümden 5 sene daha gitti. 5’inde de yendik ama. Şimdi tam 2 maçta yenilince sonra uğuru benden zannediyorlar gelmen lazım. Nihayetinde son maçı da kazanıp Kafkasspor şampiyon oldu. Arkadaşlar, Kafkasspor büyük bir iş başardı. Gerçekten büyük bir iş başardı ama unutmayalım ki bu şehirde İnegölspor diye bir gerçek daha var. Ama bu ekonomik aktiviteyle beraber şehrin tanıtımıyla, özellikle şehrin sakinliğini, huzurunu, centilmenliğimizi de herkese göstermemiz lazım. Muhakkak hırs, heyecan olacak. Geçmiş yöneticilerimize tebarüz eden borçlar ve sıkıntılarla alakalı konuların halledilmesiyle alakalıda şunu unutmamak lazım bu işler yaptığınızla kalmıyor. Bir gün dönüp dolaşıp sizleri bulabiliyor." dedi.