Türkiye siyasetinin son günlerdeki tartışmalarından biri erken seçim olmuştu. Muhalefet kanadı erken seçim çağrılarını artırırken, iktidar kanadı da seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulamıştı. Seçim tarihi ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi.

MEHMET UÇUM SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihi verdi. Türkiye Basın Federasyonu’nda konuşan Uçum, seçim tarihi için 16 Nisan 2028 tarihini verdi. Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum" dedi.

Uçum ayrıca tarihin sembolik olduğunu da belirterek, "Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SON KEZ ADAY OLACAK"

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kez aday olacağını da ifade etti.